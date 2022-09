MIS: “Ha vinto la dignità delle donne, ha vinto la democrazia”

La donna è l’unica ad avere voce in capitolo in questioni tanto delicate che la riguardano.

Vogliamo partire da qui, da un concetto che in una democrazia compiuta dovrebbe essere scontato, ma che scontato assolutamente non è.

Volgiamo un plauso convinto alla votazione, anche se con colpevole ritardo, della legge sulla interruzione volontaria di gravidanza.

Meglio tardi che mai: il Consiglio aveva l’obbligo di non disattendere la volontà popolare e nonostante qualche forza politica e qualche singolo Consigliere abbiano fatto di tutto per boicottare quanto deciso dai sammarinesi, possiamo affermare che ci siamo dotati finalmente di una normativa in materia che è più all’avanguardia di quella dei nostri vicini di casa.

Movimento Ideali Socialisti con orgoglio rivendica il proprio ruolo nell’avere contribuito al dibattito e nell’avere fatto sì che non si perdesse altro prezioso tempo.

Il nostro lavoro naturalmente non può e non deve finire qui e assicuriamo che vigileremo affinché anche nella pratica i diritti oggi acquisiti non vengano disattesi.

E’ la vittoria non solo delle forze progressiste contro un conservatorismo fuori tempo e fuori luogo, ma soprattutto della dignità della donna, della democrazia e di conseguenza dell’intero Paese: ancora una volta i cittadini hanno dimostrato di essere avanti anni luce rispetto alla politica e questo dovrebbe farci riflettere con attenzione perché ancora una volra si è dimostrato che San Marino è un Paese migliore della classe politica che lo governa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare chi non ha mai fatto mancare la propria concreta vicinanza a temi che toccano da vicino ognuno di noi, associazioni, sindacati e in particolare l’Unione Donne Sammarinesi.



