Mis preoccupato per la situazione a San Marino

l Movimento Ideali Socialisti esprime fortissime preoccupazioni rispetto alla delicata situazione che sta vivendo la Repubblica di San Marino. Giorni fa abbiamo rilevato lo stato di manifesta difficoltà legata all’approvvigionamento dei vaccini. Difficoltà peraltro corroborata dalle legittime tensioni e preoccupazioni da parte del personale sanitario. Nulla ci è concesso conoscere sul prestito ponte contrato con CARGILL. Simpatico, per modo dire, il siparietto consumatosi tra il Segretario Gatti e Pedini Amati sui ristori. Spaventa il silenzio, anche da parte dei Congressisti più ciarlieri sui social, a seguito delle nuove inchieste televisive riguardanti lo scandalo delle mascherine in Italia che vede, tra i protagonisti più attivi, l’ex Direttore Generale di Banca CIS Guidi: non una parola a commento dell’ennesima vicenda che sporca l’immagine del nostro Stato. La verità è che la spinta di propulsiva di questo Governo è al limite. Non poteva essere diversamente. La sintesi tra la DC e Rete è ridotta al lumicino, uniti soltanto da una governabilità ormai fine a se stessa. Gli altri compagni di viaggio della maggioranza, invece, vivacchiano. Si limitano al gioco di sponda con i leader di questo Governo, Il Segretario della DC e quello alla Sanità, a seconda delle convenienze di parte o squisitamente personale. Uno scenario decisamente adeguato per i problemi del Paese. Se non fossimo in mezzo ad una tragedia, se fossimo dediti a lucrare consenso sarebbe bello preparare i pop corn e godersi lo spettacolo. Ma, per noi, il Paese viene prima di tutto. San Marino,

Movimento Ideali Socialisti (MIS)