Mis: Rossano Fabbri deposita interpellanza su fondi pensione.

Il Consigliere Rossano Fabbri, nella giornata di oggi ha depositato presso la Segreteria Istituzionale una articolata interpellanza per chiedere il dettaglio di tutti i depositi dei fondi pensione sia del primo che del secondo pilastro. Le recenti Ordinanze del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino e la relazione sulla Banca CIS impongono alla politica e ai cittadini la piena e totale conoscenza dello stato di salute dei fondi pensione e devono sapere se vi sono state distorsioni o scelte sbagliate. Di seguito il testo della interpellanza presentata:

Alla luce di quanto emerso nelle Ordinanze del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino ed in riferimento alla relazione d’inchiesta su Banca CIS, interpello il Governo e chiedendo risposta scritta e urgente, per conoscere il dettaglio di tutti i depositi dei fondi pensione sia del primo che del secondo pilastro e più precisamente:

a) L’ammontare dello stato attuale di tutti i depositi e degli investimenti dei fondi pensione primo e secondo pilastro;

b) si richiede una suddivisione per soggetto vigilato - per tipologia di investimento - durata dell’investimento - tasso di contratto sottoscritto;

c) si richiede di avere copia di tutti i contratti sottoscritti con il Consiglio di Previdenza e gli Istituti bancari o Fondi di investimento sottoscritti;

d) si richiede se siano stati smobilizzati investimenti prima della scadenza, e in caso affermativo si chiede di conoscere il dettaglio dell’operazione, le ragioni e se il Consiglio di Previdenza è stato messo a conoscenza;

e) si richiede tutta la documentazione di come sono stati eseguiti i bandi di aggiudicazione e tutta la corrispondenza intercorsa da Consiglio di Previdenza e soggetti Vigilati;

f) si richiede il dettaglio di tutti i depositi del primo e del secondo pilastro suddivisi per istituto bancario o fondo di investimento con relative rendite o perdite dal 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2019.

c.s. MIS

