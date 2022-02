Mis su economia, guerra in Ucraina e riaggregazione della sinistra

Il Movimento Ideali Socialisti nel giorno di mercoledì u.s. ha riunito il proprio Direttivo ed ha analizzato la situazione politica, con particolare riferimento alla situazione sanitaria, economico/finanziaria e sociale, palesando unanimemente una grossa preoccupazione per il grave stato di irrosolta, se non aggravata, difficoltà in cui versa il Paese. Ancora maggior smarrimento e preoccupazione sono emersi per la drammatica escalation di guerra che riporta l’Europa a scenari terrificanti che sembravano superati dopo il tragico smembramento della Jugoslavia negli anni ’90. Il Movimento Ideali Socialisti auspica che la Repubblica di San Marino, da sempre portatrice di valori di pace e neutralità, si faccia portavoce in tutti i consessi internaizonali, affinchè si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di pace. Successivamente il Direttivo ha analizzato la situazione dell’area socialista-riformista, alla luce dei continui richiami che si stanno susseguendo da più giorni da parte di singoli esponenti, di partiti e movimenti dell’area di riferimento. A giudizio di M.I.S. le porte dell’eventuale riaggregazione sono aperte per tutti coloro che si riconoscono nei valori e negli ideali socialisti, riformisti e liberali. Vanno però, ricollocati al centro del progetto le aspettative, le esigenze ed i bisogni dei cittadini sammarinesi, evitando di ridurre le organizzazioni politiche a meri comitati elettorali, utili esclusivamente a garantire la poltrona a singoli per esclusivi interessi personali. Oggi che un’epoca della storia sammariese si sta per concludere c’è ancor più bisogno di ricostruire, nei suoi fini più nobili, le organizzazioni politiche che permettano al cittadino di arrivare adeguatamente preparato quando sarà chiamato a rivestire ruoli istituzionali, e che il movimentismo fine a sè stesso dai connotati populisti ha dimostrato di non essere in grado di sostituire. Il Movimento Ideali Socialisti ci tiene ad evidenziare l’apprezzamento per il lavoro portato avanti dal proprio esponente in ambito consigliare - seppur da fronti contrapposti - con il Consigliere socialista del Gruppo misto Denise Bronzetti. Il Direttivo, infine, ha espresso condivisione e apprezzamento per il lavoro del Segretario Politico Severino Bollini, esortandolo a continuare l’intensa attività di confronto, verifica e sintesi portata avanti con le forze di area, parlamentari e extraparlamentari.

c.s. Movimento Ideali Socialisti

