Mis su vaccini, ristori, prestito ponte, riforme: "Siamo fermi al palo"

Sarebbe troppo facile, se non scontato, ricordare al Governo le dichiarazioni rilasciate – nelle ultime settimane - sull’avvio della campagna vaccinale. Dichiarazioni, consentiteci la battuta, a “prova di manipolazioni” giusto per usare una espressione tanto cara e ricorrente negli interventi fiume che ci regala il Segretario alla Sanità. Si potrebbe poi avanzare, pur sapendo la qualità ed il tono della risposta, una critica circostanziata verso gli accordi stipulati sul tema della vaccinazione. Si potrebbe, infine, rilevare la tensione che serpeggia nel mondo ospedaliero per lo stato della situazione e per le carenze di personale nelle strutture primarie. Ma non troviamo alcun piacere speculando su un argomento che, purtroppo, sta riguardando pesantemente la vita di famiglie sammarinesi. Negli ultimi mesi il Movimento Ideali Socialisti ha provato a seguire una linea all’insegna della collaborazione nel rispetto dei ruoli. Il nostro invito, più volte reiterato, è caduto nel vuoto. Ne prendiamo atto, senza alcun tipo di preoccupazione. Ci limitiamo sommessamente ad osservare che siamo fermi, saldamente fermi, al palo. Su tutto: vaccini, ristori, trasparenza sul prestito ponte e riforme. Lo diciamo, con buona pace di Ciavatta & Co., senza manipolare o alterare la realtà.

c.s. Movimento Ideali Socialisti