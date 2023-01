Misano Adriatico: forte ripresa dei servizi e biblioteca sempre più vicina ai cittadini

La biblioteca saluta il nuovo anno presentando i dati statistici del 2022: 266 nuovi utenti tesserati e 18883 ingressi, cifre che evidenziano un significativo ritorno all’uso degli spazi e dei servizi dopo il periodo covid, per un totale di 19706 movimenti sui documenti posseduti, grazie anche alla novità del prestito di dvd. Tante sono state le iniziative che hanno coinvolto bambini e ragazzi. Sono ripartite le “Domeniche in biblioteca”, appuntamento molto atteso e frequentato dalle famiglie; è tornata in estate la “Biblioteca illuminata dei piccoli”, con le sue letture teatrali e musicali in giardino; si è consolidata la fruttuosa collaborazione con le scuole che, grazie al “Progetto Lettura”, riesce a portare ogni mese quasi cinquecento ragazzi in biblioteca. Sono stati inoltre realizzati numerosi laboratori pomeridiani per i più piccoli, si è aggiunta la novità dei “sabati ludici”, appuntamenti organizzati in collaborazione con associazioni del territorio per creare nuove opportunità di socializzazione rivolte a tutte le età e, come punto attivo del progetto regionale Pane e internet, la biblioteca ha organizzato due corsi di utilizzo dello smartphone per la terza età. Sempre più nutrito il gruppo di lettori che hanno frequentato mensilmente gli incontri del club di lettura e preso parte attiva agli incontri con le scrittrici Simona Vinci, Lorenza Ghinelli e i Wu Ming. Inoltre, si è dato spazio alla presentazione di autori locali. I titoli più letti del 2022 sono i romanzi “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valerie Perrin, “Oliva Denaro” di Viola Ardone e “L’equazione del cuore” di Maurizio De Giovanni; per la letteratura ragazzi vincono gli escape book “La villa misteriosa” e “Incubo al luna park” seguiti dal manga “B.o.d.y”. Tra le riviste più prestate si segnalano “Internazionale”, “Limes” e “Cose di casa” mentre il dvd più visto è stato il film d’animazione “Luca” seguito da “Star wars: l’ascesa di Skywalker”, “Wonder woman 1984” e “Jungle Cruise”. Con l’obiettivo di progettare al meglio l’offerta culturale e ricreativa del 2023, la biblioteca invierà a breve ai suoi utenti un sondaggio per ricevere suggerimenti su nuove attività desiderate.

cs Ufficio di Misano

