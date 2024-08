Misano Adriatico: la Polizia Locale rafforza i controlli

Misano Adriatico: la Polizia Locale rafforza i controlli.

Resta alto il livello di attenzione da parte della Polizia Locale di Misano Adriatico che, anche dopo il Ferragosto, ha proseguito nell’attività di controllo del territorio, ancora meta di numerosi turisti e visitatori, richiamati dai numerosi eventi estivi in programma. L’attività svolta dagli agenti, da sempre incentrata sul contrasto e prevenzione dei fenomeni di degrado e sul mantenimento della sicurezza, ha visto impegnati ogni giorno, durante la settimana scorsa, numerosi equipaggi, con un incremento del personale e predisposizione di specifici servizi effettuati, soprattutto nel fine settimana. Il quotidiano controllo dell’arenile ha portato al sequestro di merce, tra cui abbigliamento e chincaglieria varia, con relativa sanzione a carico di un venditore che operava senza il necessario titolo; inoltre, si è proceduto alla contestazione della violazione di cui all’art. 688 c.p. per persona in manifesto stato di ubriachezza. Per quanto riguarda i controlli mirati al contrasto all’abuso di sostanze alcoliche durante la guida, questi hanno portato al ritiro di una patente a carico di un giovane al volante in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati inoltre sanzionati e segnalati alla Prefettura due soggetti maggiorenni in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. La settimana si è conclusa con diversi controlli nella zona delle discoteche in cui sono stati identificati numerosi giovani, attività svolta con l’ausilio dell’unità cinofila del Corpo.

cs Ufficio stampa e comunicazione Comune di Misano Adriatico

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: