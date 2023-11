PD Misano Adriatico ospita il presidente della regione Stefano Bonaccini

Più di 200 persone in una splendida sala gremita hanno accolto ieri sera presso la locanda " I Girasoli" di Misano il Presidente della nostra regione Stefano Bonaccini e il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni. Per il Presidente Bonaccini è stata una importante occasione per illustrare le politiche espansive in termini economici e sociali che la regione, attraverso molteplici finanziamenti, ha attuato anche nel nostro comune. Il sindaco Fabrizio Piccioni, oltre ad aver presentato un primo resoconto di fine mandato con indicatori e risultati oggettivamente positivi in particolar modo sotto l’aspetto turistico, ha ufficializzato la sua disponibilità ad accettare l'invito della coalizione di centrosinistra per una ricandidatura alle prossime amministrative. " Con rinnovato entusiasmo, orgoglio e senso di responsabilità di chi ha la consapevolezza che c'è un progetto da portare a termine ed uno che va costruito nell'interesse della città, mi rimetto a disposizione della coalizione e della società civile, per continuare ad amministrare una comunità coesa e che guarda al futuro con ambizione e responsabilità". Con questa chiosa, Piccioni ha aperto di fatto la campagna elettorale per le amministrative del 2024.

cs Pd Misano

