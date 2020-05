Misano Adriatico: partita seconda distribuzione mascherine

E’ partita a Misano Adriatico la seconda distribuzione alla cittadinanza delle mascherine pervenute dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo le 6.000 di aprile, ora la dotazione pervenuta è di 12.000 mascherine. La distribuzione porta a porta avviene dopo aver imbustato due mascherine insieme, operazione compiuta nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. “Ricordo – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – che le mascherine sono un dispositivo obbligatorio da indossare nei luoghi al chiuso e all’aperto, qualora non si mantengano le distanze fisiche. La nuova distribuzione garantisce un supporto importante e la dotazione aiuta a rispettare l’obbligo. Ringrazio tutti i volontari che ancora una volta si sono resi disponibili per questo servizio alla collettività. Entro il prossimo fine settimana contiamo di terminare la distribuzione”. Le mascherine saranno inserite nella buchetta delle lettere. La città è stata divisa in 11 zone. Si occupano della distribuzione i rappresentanti della Protezione Civile, dei Comitati cittadini di Scacciano, Misano Brasile, Villaggio Argentina, Misano Monte, Insieme per la cella e Santamonica, la sezione scout Agesci di Misano e il Comitato Commercianti Portoverde.