Misano conferma la riduzione delle rette scolastiche per quarantena e casi Covid

Misano conferma la riduzione delle rette scolastiche per quarantena e casi Covid.

Con il perdurare della pandemia e gli alti numeri dei contagi dei mesi scorsi restano in vigore le riduzioni delle rette scolastiche adottate dalla giunta di Misano Adriatico a fine 2020. Con la delibera n° 126 del 20/11/2020 in caso di chiusura di una sezione, disposta a seguito di provvedimento dell’ASL, è prevista una riduzione della retta del 20 %, che viene applicata d’ufficio. Qualora, invece, lo studente dovesse rimanere a casa per isolamento o quarantena, la riduzione prevista, come da delibera di giunta n° 164 del 31/12/2020, è del 15%. Per avere diritto alla riduzione è necessario trasmettere il provvedimento dell'ASL di quarantena e/o isolamento. “Eliminare questi provvedimenti vorrebbe dire un ritorno alla normalità, che è quello che auspichiamo tutti – commenta il vicesindaco e assessore ai servizi educativi Maria Elena Malpassi -. Purtroppo, però, anche in quest’annata scolastica abbiamo dovuto fare i conti con numerosi casi di quarantena individuale e chiusure di sezioni, con il ritorno alla didattica a distanza. Mantenere le riduzioni delle rette, in questi casi, è un provvedimento doveroso e ci teniamo a ricordarlo alla cittadinanza”.

Cs Misano Adriatico

I più letti della settimana: