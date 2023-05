Misano: inaugurato un defibrillatore per la comunità di Scacciano

Una bella testimonianza di senso civico oggi a Scacciano. Aziende, commercianti e imprese locali si sono messe insieme per dotare la zona di un defibrillatore che questa mattina è stato depositato fuori dal Bar Scaccianoia, alla presenza del Sindaco Fabrizio Piccioni. Il DAE – Defibrillatore Automatico Esterno permette a tutti, in caso di necessità, di utilizzarlo per soccorrere una persona in pericolo di vita. La legge protegge esplicitamente chi sta cercando di salvare una vita, anche solo di fronte al sospetto di arresto cardiaco. Sono manovre essenziali per aumentare le possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. “È un’iniziativa particolarmente lodevole – osserva il sindaco Fabrizio Piccioni -. È la prima esperienza di questo genere, realizzata dal Comitato Cittadino insieme all’attività del territorio, per fornire la comunità di un importante strumento che può salvare delle vite. Ci auguriamo che sia di stimolo per altre iniziative simili”. Oltre al deposito del DAE, la comunità di Scacciano s’è anche organizzata con dei corsi di utilizzo che vedono la partecipazione di 45 persone. Da ricordare che ad esempio in Danimarca a partire dal 2006, la partecipazione ai corsi di rianimazione cardiopolmonare è stata resa obbligatoria per legge, come requisito necessario per l'ottenimento della patente di guida.

