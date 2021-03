Misano: lunedì riapre la biblioteca comunale

Misano: lunedì riapre la biblioteca comunale.

Sono stati completati i lavori di riqualificazione interna della biblioteca comunale di Misano Adriatico, pronta a riaprire le proprie porte al pubblico a partire da lunedì 29 marzo. Gli interventi eseguiti hanno portato una ventata di rinnovata freschezza all’interno dei locali, anche grazie alla sostituzione della vecchia ed ormai logora pavimentazione in moquette con materiali di moderna concezione, di rapida installazione ed in possesso di tutti i requisiti imposti dalle stringenti normative in materia di igiene e sicurezza. A conclusione dei lavori di sostituzione della pavimentazione si è proceduto all’imbiancatura delle pareti, al ripristino di aree ammalorate e al rinnovamento di parti elettriche e dell’impianto di allarme antincendio. I lavori hanno avuto una durata di tre settimane per un costo complessivo di 45.000 euro. Per arrecare il minimo disservizio possibile, parti delle opere sono state eseguite a locali aperti al pubblico, ed hanno coinvolto, oltre alla ditta appaltatrice Geat S.r.l., il personale della biblioteca e gli operai comunali. Lunedì, dunque, la Biblioteca sarà pronta ad accogliere nuovamente i cittadini, inizialmente con i soli servizi di prestito su prenotazione e restituzione libri. Restano al momento non accessibili le sale studio, la sala internet, la mediateca e la zona bimbi. Il personale della biblioteca sarà a disposizione tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13, e tre pomeriggi alla settimana (lunedì, il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30) per consentire al pubblico di poter fare scorta di libri e riviste. Per accedere alla struttura occorrerà indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani con il gel a disposizione all’ingresso. I libri restituiti dovranno essere lasciati nell’apposito contenitore alla reception e saranno messi in quarantena per 7 giorni.

Per il prestito è necessaria la prenotazione, così da permettere al personale di fare trovare i libri già pronti al momento del ritiro. La prenotazione si può effettuare attraverso le seguenti modalità: - catalogo online Scoprirete (il personale della biblioteca è a disposizione per spiegare come funziona) - richiesta telefonica allo 0541-618484 - e-mail (biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it) - Facebook messenger - Whatsapp (attivo sul numero fisso della biblioteca 0541-618484).



I più letti della settimana: