Misano: Luogotenente Travaglino lascia dopo 47 anni di servizio, arriva Lgt Santone

Il 23 febbraio 2023 il Luogotenente Carica Speciale Nicola TRAVAGLINO ha lasciato il Comando della Stazione di Misano Adriatico ed è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età. Nel corso di ben 47 anni di servizio, iniziati nel lontano 1976 con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato presso la Scuola allievi Carabinieri di Roma, il Luogotenente ha sempre ricoperto incarichi operativi, in patria e all’estero. Dopo l’esperienza investigativa maturata presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Riccione, nel 1995 ha assunto il Comando della Stazione di Misano Adriatico. Nel corso della lunga esperienza di Comando, la Stazione di Misano Adriatico si è sempre distinta per una capillare azione di controllo del territorio nonché per le numerose operazioni di servizio ed i risultati conseguiti, dall’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti all’attenzione investigativa dedicata ai casi di codice rosso ed alle complesse attività d’indagine. In occasione del saluto di commiato, il Lgt. TRAVAGLINO ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e la propria gratitudine alla cittadinanza, orgoglioso di aver prestato il proprio servizio in favore della comunità misanese di cui si è detto parte integrante e verso cui – in linea con la precipua missione dell’Arma dei Carabinieri – ha sempre cercato di garantire la massima prossimità e la vicinanza Istituzionale, tradottasi negli anni in un forte legame di fiducia, come evidenziato dalle Autorità Locali che hanno rinnovato il proprio ringraziamento nei confronti del Sottufficiale e della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico. Al suo posto, subentra in comando il Lgt. C.S. SANTONE Roberto, proveniente dalla Sezione Operativa del N.O.R. di Riccione.

cs Carabinieri Riccione