Misano si prepara ad accogliere i turisti

La stagione turistica è alle porte e con i primi turisti in arrivo a Misano Adriatico l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare per offrire la migliore accoglienza. “Veniamo da lunghi mesi complicati – commenta l’assessore al decoro urbano Nicola Schivardi -, la stagione turistica che sta iniziando rappresenta una boccata d’ossigeno per le nostre attività, oltre a segnare per tutti l’avvio di una nuova normalità. L’amministrazione comunale si sta adoperando, per quanto di propria competenza, per far sì che i turisti possano trovare una località in ordine, accogliente e in grado di soddisfare le esigenze di una clientela diversificata. È fondamentale, però, che ci sia sin da ora la massima collaborazione da parte di tutti: cittadini, commercianti, albergatori e attività della spiaggia”. Sono sufficienti alcuni piccoli ma importanti accorgimenti come curare il taglio dell’erba ed altre manutenzioni nei terreni che si trovano nelle zone centrali del paese, garantire il decoro nei giardini privati, in particolare quelli di proprietà disabitate, che in alcuni casi vengono utilizzati come depositi. Utilizzare gli appositi parcheggi per il carico e scarico delle merci, evitando di occupare l’area pedonale del lungomare; rispettare gli orari di esposizione dei bidoni dell’immondizia, tenere pulite le vetrine dei negozi sfitti e accendere le luci delle insegne anche di quelle attività che dovessero essere al momento ancora chiuse. Un invito anche ai ciclisti: utilizzare le numerose piste ciclabili presenti sul territorio di Misano, senza invadere le aree riservate ai pedoni. “Buone pratiche – dice il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni – che contraddistinguono una comunità ospitale e rispettosa. Fare trovare i nostri turisti una cittadina curata e accogliente vuole dire dimostrare attenzione nei confronti di chi ci sceglie per le proprie vacanze. Queste cose fanno veramente la differenza e regalano ai turisti un bel ricordo del nostro territorio”.

Cs Comune Misano