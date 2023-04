Mission erfüllt! Missione compiuta!

Desideriamo esprimere pubblicamente il nostro ringraziamento a Gedekort t4, Fondazione che oltre a organizzare eventi formativi, gestisce a Berlino i Monumenti dell’Olocausto, per aver messo definitivamente a dimora la “Rosa Repubblica di San Marino” al Brandenburg Memorial, dove si trovava uno dei famigerati "centri d'uccisione" in cui furono eliminate, provenienti dalle abitazioni o dagli istituti, centinaia e centinaia di persone, bambini e adulti, con disabilità. Il 27 gennaio scorso, Giorno della Memoria, in occasione della commemorazione delle vittime dell’"Aktion T4", avevamo posato e portato in omaggio dei fiori, unitamente ad una targa, quale segno di rispetto, memoria e solidarietà. Un gesto simbolico e semplice il nostro, ma che è stato evidentemente non solo in grado di unire le persone, creare un senso di comunità, di speranza e di condivisione per non dimenticare e per guardare al futuro con fiducia, ma anche di superare il rigore con cui talvolta ci si misura nei meandri della burocrazia. Particolarmente utile in questo è stato l'aiuto dell'Associazione Artemisia di Berlino alla quale va tutta la nostra gratitudine. Siamo dunque molto felici di aver portato così a compimento l'Iniziativa che avevamo denominato "Un fiore al n.4 di Tiergartenstrasse", con la consapevolezza e l'orgoglio che un messaggio importante e significativo dal nostro Paese, farà mostra di sé a Berlino per sempre.

Cs - Attiva-Mente