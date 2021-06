Missione di monitoraggio Elettorale in Armenia Delegazioni Consiliari Sammarinesi OSCE PA e PACE

Circa 80 osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE si dispiegheranno questa settimana in Armenia e lavoreranno a stretto contatto con i colleghi dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa alla missione di Monitoraggio Elettorale prevista in occasione delle Elezioni Parlamentari indette per il 20 giugno. Le Delegazioni Consiliari Sammarinesi dei rispettivi Organismi Internazionali, composte dai Consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli parteciperanno in qualità di osservatori a queste elezioni, che si rivelano, come affermano i vertici della missione, un'importante opportunità per il popolo armeno di esprimere la propria voce e per il Paese di dimostrare il proprio impegno per lo sviluppo democratico e le riforme. Il contesto infatti è quello di un paese che giunge alle elezioni anticipate con un quadro di liste candidate molto numerose, dopo un conflitto sanguinario con l’Azerbaijan per i territori contesi nel Nagorno Karabakh, evidenziando ulteriormente la delicatezza di questa tornata elettorale. La missione prevede un briefing preparatorio qualche giorno prima della data delle elezioni e le consuete procedure di osservazione, incluse la valutazione degli impegni democratici contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990 dell'OSCE e l’osservazione dello svolgimento sia della campagna elettorale sia delle procedure elettorali, che si svolgeranno ovviamente seguendo tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute di osservatori, elettori e funzionari elettorali, in linea con le misure di contenimento del contagio da Covid-19.

