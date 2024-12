"Missione sorriso-Babbi Natale in moto": dai bikers da tutta la Romagna tanti doni ai piccoli pazienti di Chirurgia Pediatrica e Pediatria di Rimini

Veder arrivare Babbo Natale, con una decina di giorni di anticipo sulla data canonica ma ovviamente con tanti doni, negli spazi dell’ospedale in sella a una fiammante motocicletta. E’ l’emozione particolare che hanno provato domenica 15 dicembre i bambini ricoverati nei reparti di Chirurgia Pediatrica Romagna e Pediatria dell’Infermi di Rimini. Si tratta della "Missione sorriso-Babbi Natale in moto", evento organizzato dai Free biker Motor Birrata con la collaborazione dei Black Devil Ravenna e Meldola, Gerry Caronte customizzatore di Modigliana, Anime Ribelli Forlì, Black Side Ravenna, Penna on the Road Tredozio e Associazione Nazionale Carabinieri 85° Nucleo volontario e Protezione Civile, nell’intento di fornire “un esempio concreto di come la passione per le due ruote possa diventare anche veicolo di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto delle istituzioni, il Natale anche quest'anno è un po' più magico per molti bambini”, spiegano i promotori dell’iniziativa. I bikers, sopra alle loro tute e giacconi in pelle, provenienti un po’ da tutta la Romagna, indossano infatti il costume di Babbo Natale regalando, al loro passaggio, un colpo d'occhio d'eccezione. In questo caso il gruppo di motociclisti, partito da Faenza, dopo aver fatto tappa anche a Forlì è arrivato a Rimini, dove il corteo - scortato dalla Polizia Stradale regionale (ispettore Antonella Mondiello come caposcorta) - è entrato in ospedale dall'ingresso di via Flaminia per poi passare sotto il tunnel di collegamento con il DEA, salutato dai piccoli pazienti. I Babbi Natale sono poi saliti al 6° piano dove hanno incontrato il personale medico e infermieristico e i piccoli pazienti, entusiasti per questa loro visita e i regali ricevuti. “L’idea che ha mosso gli organizzatori è quella di riuscire a portare in questo modo un sorriso a bambini meno fortunati – commentano Vincenzo Domenichelli e Gianluca Vergine, rispettivamente Direttore di Chirurgia Pediatrica e di Pediatria dell’ospedale di Rimini - e ospitati in strutture sanitarie o di accoglienza in occasione delle festività. A loro vanno il nostro sincero ringraziamento e tutta la riconoscenza, anche da parte dei piccoli pazienti che hanno vissuto un momento speciale”.

