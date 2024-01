Missione spaziale per l’astronauta Villadei, protagonista al San Marino Aerospace

Missione spaziale per l’astronauta Villadei, protagonista al San Marino Aerospace.

Nuova importante missione spaziale per l’astronauta Walter Villadei, Colonello dell’Aeronautica Militare Italiana che lo scorso 26 ottobre, in occasione della sua partecipazione all’evento SAN MARINO AEROSPACE organizzato da ISERC, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata dagli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina. Il Colonello Villadei, che su invito del Centro Internazionale di Studi sulla Space Economy - ISERC aveva effettuato per gli studenti delle scuole elementari e superiori di San Marino una spettacolare presentazione sulle più recenti esplorazioni spaziali, è ora in volo dopo il lancio da Cape Canaveral della capsula Crew Dragon Freedom della missione Axiom-3 e, quale pilota dell’equipaggio composto da altri tre astronauti, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Col. Villadei è atteso nuovamente a San Marino al rientro da questa importante missione per proseguire nella collaborazione con ISERC e con le Autorità della Repubblica.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: