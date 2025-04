Missioni commerciali a Bratislava e Vienna - ASE-CC

Concluse con grande soddisfazione le missioni commerciali di Agenzia-Camera di Commercio a Bratislava e Vienna, il 9 e 10 aprile 2025, organizzate in collaborazione con la Camera Regionale per il Commercio e l’Industria di Bratislava e con la Camera di Commercio Austriaca (WKÖ), sotto il patrocinio dell’Ambasciata di San Marino in Austria e in Slovacchia.

È la stesso Ambasciatore della Repubblica di San Marino, Elena Molaroni, a riferire di un riscontro molto positivo con queste parole: “Ritengo che il mio ruolo di trait d’union, non solo politico ma anche commerciale, fra i Paesi di accredito e il mio Paese d’origine, sia tra le mansioni più importanti e proficue per San Marino. È stato molto appagante poter favorire incontri B2B tra imprese sammarinesi e aziende slovacche e austriache, nonché vedere l’interesse suscitato dalle presentazioni sul nostro Paese e sulle nostre aziende. San Marino offre senza dubbio condizioni competitive per chi desidera avviare un’attività nel territorio. Ma anche l’Austria e la Slovacchia possono offrire opportunità di espansione e di scambio, anche per aziende di piccole o medie dimensioni. Entrambi i Paesi, infatti, ospitano molte piccole e medie imprese a gestione familiare, attive in numerosi settori. Gli incontri di questa settimana hanno aperto nuove strade e fornito contatti e informazioni preziose per le aziende sammarinesi interessate a rapporti commerciali con questi due Paesi. L’Ambasciata della Repubblica di San Marino in Austria e in Slovacchia continuerà ad approfondire e sviluppare i rapporti con entrambi i Paesi, in tutti i settori, con entusiasmo e professionalità.” Durante gli eventi, oltre alle presentazioni economiche, si sono svolti incontri B2B con alcune aziende sammarinesi, che si sono dette entusiaste delle possibilità di espansione e consolidamento internazionale. Per molte altre sono stati avviati contatti diretti, con la prospettiva di incontri in presenza nel prossimo autunno, quando sarà San Marino a ospitare le delegazioni di imprese accompagnate dalle due Camere di Commercio estere. Anche la Direttrice Regionale della WKÖ di Vienna, Gudrun Haager, si è espressa in termini estremamente positivi, affermando: “Con grande interesse abbiamo imparato a conoscere San Marino come partner commerciale, il suo clima economico dinamico e le vostre aziende, che riflettono questo spirito innovativo. Il matchmaking con le aziende austriache, insieme alla conoscenza diretta dell’Austria come sede commerciale e ai servizi degli agenti di vendita, si sono rivelati i primi passi per future e fruttuose cooperazioni transfrontaliere.” “Sono fermamente convinto – conferma il Direttore Generale di ASE-CC, Denis Cecchetti – della necessità di far conoscere all’estero il tessuto economico sammarinese, le sue competenze, la sua professionalità, così come le grandi opportunità che il nostro Paese offre per l’insediamento di nuove imprese. Oggi la sua valenza economica e imprenditoriale è ancora troppo poco nota, e la cosa migliore per portare avanti questo compito è farlo in tandem con le nostre imprese. È già in fase di preparazione la prossima missione a Varsavia, prevista per il mese di giugno: un appuntamento al quale diverse aziende sammarinesi guardano con grande interesse.”