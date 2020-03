Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19

Spett.li Associazioni di Categoria, in risposta alle vostre richieste di chiarimenti riferite all’interpretazione delle recenti normative in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19, ed in attesa dell’emanazione del Decreto di parte sammarinese, si specifica che: 1. gli spostamenti di persone motivati da comprovate esigenze lavorative sono consentiti. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfontralieri potranno entrare ed uscire dalla Repubblica di San Marino per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Ai lavoratori frontalieri è raccomandato di munirsi di documentazione attestante la sussistenza del contratto di lavoro subordinato (copia del nulla-osta lavorativo o copia dell’ultima busta paga o badge di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro) da rendersi alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. 2. non sono previste limitazioni al libero transito delle merci da e per la Repubblica di San Marino. Il personale che conduce mezzi di trasporto può entrare ed uscire dal territorio sammarinese limitatamente alle esigenza di consegna o prelievo delle merci. Le disposizioni riflettono l’evoluzione dell’emergenza in questo particolare momento. Sarà attenzione della scrivente Segreteria fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti.



