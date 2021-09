Mobilità e spostamenti tra Stati durante emergenza sanitaria: emesso bando di concorso per selezione di due stagisti che svolgano attività informativa

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che è stato emesso un bando di concorso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ammissione di n.2 laureati a stage della durata di 5 (cinque) mesi, prorogabili per un ulteriore mese. Gli aggiudicatari dovranno occuparsi dell’attività informativa in merito alle procedure relative alla mobilità e spostamenti fra Stati nel periodo di emergenza sanitaria in corso ed alla disciplina nazionale legata alle misure per il contrasto e la prevenzione dell’epidemia da Covid-19, nell’ambito del servizio “Viaggiare informati”.

E’ previsto un impegno orario settimanale non inferiore alle 36 ore, da effettuarsi in regime di flessibilità, e sarà svolta presso il Dipartimento Affari Esteri. Lo svolgimento dello Stage sarà seguita e coordinata da Tutor specificamente individuati. Il testo del bando è consultabile su: https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html

Scadenza presentazione domande: ore 18.00 del 30 settembre 2021.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri