Mobilità e territorio: i Reggenti in viaggio su SMUVI tra innovazione e sicurezza

- Un viaggio inaugurale dal forte valore simbolico quello compiuto questo pomeriggio dalle Loro Eccellenze, che hanno testato personalmente l’efficienza di SMUVI, il nuovo servizio di trasporto a chiamata in partenza ufficiale lunedì 2 marzo. Partiti dal parcheggio di Piazza delle Nazioni Unite, i Capitani Reggenti hanno raggiunto il centro storico, terminando il tragitto di fronte a Palazzo Pubblico, accompagnati dal Segreterio di Stato Alessandro Bevitori, insieme al Direttore di AASS Raoul Chiaruzzi. Durante il percorso, il Direttore Chiaruzzi ha illustrato alla Reggenza la semplicità operativa dell’applicazione, che permette una gestione dinamica e capillare degli spostamenti su tutto il territorio. L’anteprima ha riservato una sorpresa e un incontro speciale: a bordo, tra i passeggeri, anche il pilota Mattia Drudi e alcuni cittadini. La presenza del campione sammarinese ha trasformato il viaggio in un momento di riflessione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di una mobilità consapevole. Le Loro Eccellenze, nel corso del tragitto, hanno mostrato vivo apprezzamento per il confronto tra generazioni avvenuto a bordo, condividendo l'importanza di un servizio che unisce la tutela dei giovani alla comodità per le fasce di popolazione meno autonome, ponendo la sicurezza al centro del dibattito pubblico. Proprio in merito a questo valore, Mattia Drudi ha sottolineato: "Ai ragazzi dico sempre: la velocità è un talento da pista, ma per strada il vero fuoriclasse è chi sceglie di muoversi sicuro e senza pensieri con SMUVI. È un servizio che unisce tutti, offrendo un'alternativa intelligente per divertirsi senza azzardi". Non è mancato, infine, un momento di leggerezza quando, osservando una manovra particolarmente fluida del mezzo in un tratto complesso, il pilota si è rivolto al conducente con un sorriso: "Ehi, però questa traiettoria era perfetta, quasi quasi ti faccio chiamare dal mio team!". I passeggeri hanno potuto constatare l'elevato standard operativo del progetto, che da lunedì 2 marzo garantirà una copertura capillare del territorio. Per chi non avesse familiarità con le tecnologie digitali, si ricorda che è pienamente operativo il numero di assistenza e prenotazione telefonica 0549 883700. L'anteprima odierna ha confermato la volontà della Repubblica di investire in una mobilità moderna, accessibile e sicura. Le Segreterie di Stato e l’AASS colgono l’occasione per invitare la cittadinanza a usufruire della gratuità del servizio, che sarà garantita fino al 30 settembre 2026. San Marino cambia marcia: il futuro del trasporto pubblico è già in viaggio.

