"Moda & Leadership Femminile", un evento gratuito per celebrare la bellezza e la forza delle donne

"Moda & Leadership Femminile", un evento gratuito per celebrare la bellezza e la forza delle donne.

Unire il mondo del fashion alla riflessione sulla leadership femminile per creare un momento di incontro, ispirazione e supporto concreto all’universo femminile. È questo l’obiettivo dell’evento "Moda & Leadership Femminile", un aperitivo culturale e conviviale che si terrà venerdì 17 aprile, dalle ore 18:00 alle 19:30, presso la boutique Vanities di San Marino (Via del Serrone 128 a Murata). L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione LEA, nasce con la volontà di aiutare le donne a condividere idee ed esperienze, offrendo uno spazio di dialogo in un contesto accogliente ed elegante. L'incontro è completamente gratuito e aperto a tutti, puntando a coinvolgere la cittadinanza in un confronto costruttivo sui temi della leadership e della crescita personale. Ad arricchire la serata sarà presente il fotografo Marco Guidi, che offrirà ai partecipanti la possibilità di farsi ritrarre con una macchina fotografica d'epoca per un ricordo in stile retrò. A tutti gli intervenuti verrà inoltre omaggiato un voucher sconto da utilizzare in boutique. L'evento si propone come un'occasione per celebrare la bellezza autentica e la forza delle donne attraverso la testimonianza e la condivisione.

Comunicato stampa

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