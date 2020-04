Modifica orari per contattare l’Ufficio Prestazioni Economiche e Vitalizie

La Direzione Amministrativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, informa gli assistiti, attraverso la circolare n.3/2020 che sono stati modificati gli orari per contattare telefonicamente gli operatori dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Vitalizie. Si tratta di una disposizione motivata dalla necessità di adottare misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da COVID-19, quali la riduzione delle presenze di personale in attività all’interno degli uffici amministrativi e di ridurre anche i contatti fra operatori e l’utenza. È stata quindi predisposta una fascia di orario, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 durante la quale è possibile contattare telefonicamente le varie sezioni dell’Ufficio Prestazioni Economiche. Il personale infatti, sta effettuando la turnazione per garantire la gestione delle posizioni attive e la regolare erogazione delle prestazioni, ma dati i numeri ridotti, riesce a fare fronte alle richieste telefoniche, che quotidianamente arrivano numerosissime, con grandissime difficoltà e dovendo trascurare i restanti impegni. Si ribadisce che, in base a quanto previsto dall’art. 33 del Decreto Legge 62/2020, ogni domanda, istanza o ricorso per l’Ufficio Prestazioni Economiche, per il periodo di emergenza sanitaria, può essere inoltrata a messo posta elettronica ordinaria, senza necessità di fare pervenire l’originale, unitamente alla sola copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o della patente di guida dell’interessato in corso di validità sottoscritta dallo stesso interessato.

La modulistica in vigore è pubblicata sul sito www.iss.sm nell’area “Scarica Modulistica”.

Si ricordano infine i recapiti delle differenti sezioni dell’Ufficio Prestazioni Economiche: Pensioni: 0549 994427 – 0549 994683, infopensioni@iss.sm; Indennità Economiche; 0549 994440 – 0549 994436, cig@iss.sm; Assegni Familiari: 0549 994401, assegni.familiari@iss.sm; Assistenza Sanitaria: 0549 994747, assistenzasanitaria.pe@iss.sm.