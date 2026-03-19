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Modifica Temporanea delle Aliquote dell'Imposta Speciale sulle Importazioni di Prodotti Petroliferi

19 mar 2026
Modifica Temporanea delle Aliquote dell'Imposta Speciale sulle Importazioni di Prodotti Petroliferi

Si rende noto che in data odierna il Congresso di Stato ha adottato il Decreto - Legge 19 marzo 2026 n.39 con il quale sono state introdotte ulteriori misure straordinarie per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare legati alle recenti crisi dei mercati internazionali. Con il precitato Decreto-Legge vengono diminuite temporaneamente le aliquote dell’imposta speciale sui carburanti, al fine altresì di essere allineati con la vicina Italia. Le diminuzioni, che hanno decorrenza dal 20 marzo 2026 al 30 aprile 2026, sono le seguenti:
- Benzina uso carburante: - € 0,20 al litro;
- Gasolio uso carburante: - € 0,20 al litro;
- Biodiesel e Gasoli Paraffinici (HVO): - € 0,20 al litro;
- GPL uso carburante: - € 0,10 al chilogrammo e - € 0,055 al litro.

La misura mira a fornire un supporto immediato a famiglie e imprese, contribuendo a mantenere sotto controllo i costi energetici in un contesto economico instabile.

c.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio




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