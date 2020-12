Modifica temporanea orari di sportello Ufficio Attività Economiche

Il Direttore della Funzione Pubblica e la Direzione della U.O. Ufficio Attività Economiche, rendono noto che, a causa di alcune necessità riorganizzative interne temporanee, a far data da giovedì 10 dicembre 2020 e fino a nuova disposizione, l’Ufficio Attività Economiche sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 8:15 alle 14:15, con chiusura dello sportello al pomeriggio. Non cambiano invece le modalità di accesso all’Ufficio rispetto a quanto già in essere, con prenotazione dell’appuntamento con il servizio BookPA o svolgendo alcune funzioni online tramite l’applicativo OPEC.

c.s. Direzione generale della Funzione Pubblica