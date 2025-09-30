Modifiche al Servizio di Trasporto Pubblico in occasione del 23° RallyLegend

Modifiche al Servizio di Trasporto Pubblico in occasione del 23° RallyLegend.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, in occasione della manifestazione sportiva “23° RallyLegend” e in ottemperanza all’Ordinanza n. 242/2025, le linee del Servizio di Trasporto Pubblico A.A.S.S. subiranno le seguenti modifiche temporanee:

DA LUNEDÌ 29 SETTEMBRE A SABATO 4 OTTOBRE 2025

Le Linee 4 – 7 – 8 non transitano in via Rancaglia.

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025

- Linea 1: dopo le ore 15:30 non transita per Montalbo e Fonte dell’Ovo.

- Linea 4 delle ore 18:05: la corsa termina in Piazza Enriquez (Dogana) e riparte alle ore 18:55 per la corsa in salita.

- Linea 5: - corsa delle 18:05 non transita per S. Mustiola – Cà Berlone (ultima fermata: bivio Casole); - corsa delle 18:25 sospesa.

- Linea 7: per l’intera giornata non transita dal Centro Vacanze.

- Linea 8 delle ore 18:10: non transita in via Giuseppe Angeli e via Costa del Bello.

VENERDÌ 3 OTTOBRE 2025

Dopo le ore 15:30 tutte le linee hanno capolinea al P2 Bus:

- Linea 1: dopo le ore 15:30 non transita per Montalbo e Fonte dell’Ovo e non raggiunge il capolinea di Chiesanuova (ultima fermata: piazza di Chiesanuova).

- Linea 2: dopo le ore 15:00 non transita per Borgo Logge e non raggiunge il capolinea dei Molarini.

- Linea 3: dopo le ore 16:30 non transita per Borgo Logge.

- Linea 5: - corsa delle 18:05 non transita per S. Mustiola – Cà Berlone (ultima fermata: bivio Casole); - corsa delle 18:25 sospesa.

- Linea 6 delle ore 17:00: non transita per Borgo Logge.

SABATO 4 OTTOBRE 2025

- Linea 1: dopo le ore 9:00 non transita per Fiorentino (via Ventun Settembre) e Chiesanuova (ultima fermata: rotatoria Fiorentino – Bar Punto).

- Linea 2: dopo le ore 8:30 non raggiunge il capolinea dei Molarini.

- Linea 5: dopo le ore 9:00 non transita per S. Mustiola – Cà Berlone (ultima fermata: cimitero Montalbo).

- Linea 6: dopo le ore 9:00 non transita per Valdragone (via Ordelaffi e via Sesta Gualdaria).

C.s. - Direzione A.A.S.S.

