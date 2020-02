Modifiche all’Avviso Pubblico per l’organizzazione di una manifestazione a carattere storico-rievocativo nel periodo 24-26 luglio 2020

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che, ai sensi della Delibera del Congresso di Stato n. 1 dell’11 febbraio 2020, è stata pubblicata una nuova versione dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano partecipare alla procedura negoziale per l’affidamento dell’organizzazione di una manifestazione a carattere storico-rievocativo nel periodo 24-26 luglio 2020, nella forma della compartecipazione agli oneri finanziari e organizzativi connessi alla manifestazione stessa. Il nuovo Avviso Pubblico rettifica, al punto 4, l’importo base della commessa minima richiesta nel quadriennio 2016-2019 fissato in € 40.000 lordi, anziché € 70.000 lordi. Il testo è online ai seguenti percorsi: www.pa.sm (home > Direzione Generale Funzione Pubblica > Bandi pubblici) www.gov.sm (home > Amministrazione trasparente>Avvisi Pubblici – Bandi Turismo) Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse rimane invariato per le ore 12.00 del 24 febbraio 2020 con le modalità contenute nell’Avviso. Gli interessati possono richiedere chiarimenti in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm entro la data del 19 febbraio 2020.