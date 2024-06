Modifiche alla linea bus San Marino – Rimini per il passaggio del Tour de France

In previsione della manifestazione sportiva “Tour de France”, prevista per la giornata di sabato 29 giugno p.v., la linea internazionale “San Marino – Rimini” adotterà le seguenti prescrizioni:

• Da mercoledì 26 giugno al sabato 29 giugno la fermata del capolinea “Benedetto Croce” (Bagno 57) sarà sospesa;

• Venerdì 28 giugno il capolinea di San Marino sarà previsto presso Piazzale Calcigni P1;

• Sabato 29 giugno saranno sospese le corse delle ore 13:00 – 14:30 – 15:15 – 16:00 – 16:45 – 17:30 in partenza sia da Rimini che da San Marino. Il servizio riprenderà a partire dalla corsa delle ore 18:15. Il Capolinea a San Marino sarà presso P. le Nazioni Unite (P.9).

c.s. F.lli Benedettini SpA Bonelli Bus