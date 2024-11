Modifiche del codice della strada: Domani-motus liberi è dalla parte dei più deboli e per regole più equilibrate

Tra gli ultimi provvedimenti presi in esame dal Consiglio Grande e Generale nella sessione terminata ieri, è stato anche ratificato il Decreto Delegato con cui sono state apportate importanti modifiche al Codice della Strada, anche grazie a nostre proposte che sono state condivise da tutte le forze politiche ed approvate all’unanimità, che vogliamo illustrare a beneficio della cittadinanza. Di nuova previsione, infatti, la immediata rimozione forzata del mezzo per chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili, con addebito delle spese a carico del contravventore. Con altro emendamento, in aggiunta alle pene già previste dal codice penale per l’abbandono generico di animali, è stata invece introdotta la pena aggiuntiva della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo per chi abbandona animali su strada. Riguardo alle sanzioni relative all’utilizzo di apparecchi cellulari alla guida di autoveicoli, abbiamo proposto e raggiunto una mediazione per rendere più proporzionati i parametri. Condividendo infatti che l’utilizzo imprudente e sconsiderato di tali dispositivi alla guida rappresenti un grave pericolo per sé e per le altre persone, abbiamo ritenuto più equilibrato dimezzare il prescritto periodo minimo di sospensione della patente (che nel Decreto originario era di 20 giorni) a fronte di un correlato aumento della sanzione pecuniaria, mantenendo pertanto l’intento dissuasivo della sanzione: tutto questo a fronte della consapevolezza che in un Paese come il nostro, dove il trasporto pubblico non è continuativo né serve adeguatamente tutto il territorio, essere privati della patente per venti giorni può comportare gravi disagi dal punto di vista lavorativo e familiare. Noi di DOMANI – Motus Liberi continuiamo a rimanere attenti alla cultura del rispetto nei confronti di tutti, soprattutto i più fragili, perché questo tipo di tutele rappresenta il fondamento di una società che vuole definirsi civile.

cs DOMANI - Motus Liberi

