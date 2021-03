ISS Modifiche delle aperture dei presidi sanitari periferici a seguito di ordinanza di chiusura delle strade

Modifiche delle aperture dei presidi sanitari periferici a seguito di ordinanza di chiusura delle strade.

A seguito della manifestazione sportiva “IV tappa – Settimana internazionale Coppi e Bartali” che interesserà la Repubblica di San Marino principalmente nella giornata di venerdì 26 marzo, e in ragione dell’ordinanza n.12/2021 della Segreteria di Stato agli Interni, l’ISS ha predisposto delle modifiche alle aperture degli ambulatori e presidi sanitari periferici. Ambulatorio di Città e il Centro Salute di Murata chiusi. Restano aperti invece l’ambulatorio di Fiorentino dalle ore 8 alle ore 18 con al mattino il dr Signorini e la dr.ssa Guerra e al pomeriggio il dr. Signorini e la dr.ssa Genghini; la dr.ssa Genghini sarà presente al mattino al Centro per la Salute di Borgo Maggiore. L’ambulatorio di Montegiardino sarà aperto la mattina con la dr.ssa Cristiano. Si conferma l’apertura prolungata del punto vaccini dell’Ospedale di Stato che resterà operativo anche fino alle ore 21, per consentire a tutte le persone prenotate di effettuare la vaccinazione.

Cs Iss

