Monaco di Baviera, 18 febbraio 2025: Emilia-Romagna ed ENIT protagoniste al Castello di Nymphenburg nella serata di presentazione a stampa e partner delle proposte di vacanza 2025.

Una trentina tra esponenti dei media e partner turistici tedeschi hanno accolto l’Assessora Regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, la Presidente di ENIT Spa, Alessandra Priante, il Console Generale d'Italia a Monaco, Sergio Maffettone al Castello di Nymphenburg, in occasione della serata di presentazione delle proposte di vacanza 2025 dell’Emilia-Romagna. Presenti anche i sindaci e assessori di Cattolica, Misano, Riccione, Bellaria-Igea Marina e Ravenna e i rappresentanti delle tre Destinazioni Turistiche Regionali. La serata ha preceduto l’inaugurazione di F.RE.E (19-23 febbraio) la più grande fiera di viaggi e tempo libero B2C della Baviera, a cui la Regione partecipa con 22 operatori turistici. «Secondo i dati FUR Reiseanalyse 2025 e Travel Data Analytics pubblicati ad inizio 2025 -sottolinea l’Assessora Frisoni- si consolida la tendenza da parte delle famiglie tedesche a prenotare le vacanze nei primi mesi dell’anno. Un’indicazione che testimonia l’efficacia della nostra campagna promozionale avviata a gennaio sulle principali reti tv nazionali tedesche e su Wetter.com. Tra gli ospiti dalla Germania prevale una forte sensibilità nei confronti del turismo sostenibile, da qui la nostra scelta di mantenere la collaborazione con Deutsche Bahn-ÖBB sui collegamenti ferroviari tra la Germania e la Riviera Romagnola. Continueremo a puntare sugli asset che gli ospiti tedeschi apprezzano maggiormente lungo tutto l’anno: vacanza attiva, enogastronomia, eventi sportivi e cultura». «La Germania si conferma il principale bacino di flussi turistici per la Regione -ha dichiarato la Presidente ENIT Priante- anche grazie ai numerosi collegamenti aerei e ferroviari di ultima generazione, che la rendono facilmente raggiungibile. Per noi è un piacere lavorare con l’Emilia-Romagna, una Regione a tutto tondo, fruibile in tutte le stagioni dell’anno con la varietà della sua offerta turistica, dal mare alla montagna, alla cultura, all'enogastronomia e alle molteplici possibilità di vacanza attiva e all’aria aperta. Una destinazione ideale per un’offerta veramente destagionalizzata».

