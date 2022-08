POSTE RSM Moneta commemorativa da 2 euro 2022 fior di conio denominata: «Bicentenario della scomparsa di Antonio Canova»

San Marino celebra l’arte di Antonio Canova in occasione dei duecento anni dalla morte del pittore e scultore veneto. La moneta commemorativa da 2 euro riporta sul rovescio l’immagine in rilievo della scultura della dea Ebe, opera che Canova realizzò fra il 1796 e il 1817 in 4 copie oggi conservate a Berlino, San Pietroburgo, Chatsworth e Forlì. E’ quest’ultima quella scelta per la moneta sammarinese. Le sculture di Ebe, inizialmente molto criticate per le scelte stilistiche di Canova che unì al marmo dei dettagli in bronzo e, soprattutto nelle prime due opere, coprì di una patina rosata il candido marmo bianco, sono oggi considerate fra le più alte opere del neoclassicismo. Ai lati dell’immagine della dea Ebe le date 1822 e 2022 a ricordare la celebrazione e in giro le legende CANOVA e SAN MARINO.

