Moneta per San Francesco: Italia, Vaticano e San Marino insieme per la prima volta

Moneta per San Francesco: Italia, Vaticano e San Marino insieme per la prima volta.

Firmata oggi la convenzione per una emissione coordinata: tre monete da 0,75 euro unite in un unico progetto per l’Ottocentenario della morte del Santo Città del Vaticano, 30 marzo 2026 – Per la prima volta in assoluto tre Stati si uniscono in un progetto numismatico nel nome di San Francesco. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Poste San Marino hanno sottoscritto, infatti, oggi una convenzione che dà vita, per la prima volta, alla realizzazione di un trittico di monete commemorative dedicato al “Cantico delle Creature”, nell’anno dell’Ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026).

L’accordo, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, prevede la coniazione, nel corso del 2026, di tre monete in rame dal valore nominale di 0,75 euro, concepite come un insieme unitario sia dal punto di vista artistico sia da quello simbolico. Le tre emissioni saranno infatti distribuite congiuntamente in un cofanetto che riunisce le diverse interpretazioni del Cantico delle Creature (Laudes Creaturarum), tra i testi fondativi della letteratura italiana.

Il progetto nasce dalla volontà condivisa di valorizzare un patrimonio spirituale e culturale comune, attraverso il linguaggio universale della moneta. La realizzazione e fornitura delle emissioni per lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino sono affidate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base di specifici accordi di fornitura. Elemento distintivo dell’emissione è la scelta di un dritto comune alle tre monete, mentre i rovesci sviluppano tre diverse sezioni del Cantico, offrendo una narrazione articolata e complementare del messaggio francescano.

Il trittico rappresenta un unicum nel panorama numismatico internazionale: non solo per il valore commemorativo, ma per la collaborazione tra tre diverse realtà statuali che, attraverso un progetto condiviso, restituiscono attualità al messaggio universale di San Francesco, fondato su armonia, rispetto e fratellanza tra tutte le creature.



Comunicato stampa

Poste San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: