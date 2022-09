Monica Moroni suona a Beslan: "Una emozione che ti prende e stringe il cuore"

Grande emozione oggi all’inizio della giornata di commemorazione a Beslan. Entrare al suono della campana che avvisava l’ingresso degli attentatori nella scuola. Entrate dentro la palestra e vedere le foto e i familiari tutti dislocati lungo il percorso delle foto e chi ha vissuto qui momenti e ne uscito vivo ma segnato è stato di una emozione che ti prende e stringe il cuore. Conoscere le insegnanti e la direttrice che han vissuto quei momenti è stato straziante. Mi han chiesto di tenere il concerto alle 11 presso la scuola di musica di Beslan dove 20 allievi han perso la vita nell’attentato è stato di una emozione immensa. Sapere che le Mamma e i parenti di quei bambini non mettevano piede nella scuola da 18 anni e mi han ringraziato per le emozioni che la il programma scelto ha in loro suscitato. Programma definito da loro più che giusto per l’occasione. Mi han chiesto di tornare da loro perché l’emozione è stata grande. Domani mi aspetta il master class presso il conservatorio di vladikavkaz e poi il 3 settembre suonerò davanti alla palestra e deposito la bandiera di San Marino dentro la palestra. In seguito verrà spostata presso il museo contro gli attentati che nascerà nelle aule della scuola ancora crivellata di colpi.

c.s. M°Monica Moroni Musicista/ solista Premio alla Carriera