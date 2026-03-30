Monitoraggio degli immobili sfitti: attiva dal 7 aprile la piattaforma ImmobilWEB per affrontare l’emergenza casa

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura informa che dal 7 Aprile verrà attivata la piattaforma digitale “ImmobilWEB”, strumento operativo previsto dall’articolo 12 della Legge 28 aprile 2025 n. 64, finalizzato al monitoraggio degli immobili non concessi in locazione sul territorio della Repubblica. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro degli interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza abitativa, con l’obiettivo di costruire una banca dati aggiornata e affidabile sul patrimonio immobiliare esistente, in particolare per quanto riguarda le abitazioni non occupate. Attraverso la piattaforma, accessibile dal Portale della Pubblica Amministrazione, i proprietari di immobili – o i soggetti aventi titolo – sono chiamati a comunicare lo stato di occupazione delle unità abitative di loro pertinenza, con riferimento all’anno 2025. La procedura è semplice e guidata: per ciascun immobile precaricato nel sistema (categorie catastali A1, A2, A3 e A4), sarà possibile indicare l’utilizzo prevalente attraverso un apposito menù a tendina, con successiva convalida e invio della dichiarazione. La Segreteria sottolinea come la collaborazione dei cittadini e degli operatori sia un elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa. La raccolta di dati puntuali e aggiornati consentirà infatti di orientare in maniera più efficace le politiche pubbliche in materia abitativa, favorendo il recupero e la valorizzazione degli immobili oggi inutilizzati. Per agevolare la compilazione, è inoltre disponibile un modulo di supporto scaricabile direttamente dal portale, utile anche per la trasmissione delle informazioni tramite soggetti delegati, quali associazioni sindacali o professionisti. La Segreteria di Stato invita pertanto, dal 7 Aprile, tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente a questo processo, che rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente, equa e sostenibile del patrimonio abitativo della Repubblica.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio







