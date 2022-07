Monitoraggio della qualità dei servizi e sulle innovazioni telematiche nell’Amministrazione percepite dai cittadini

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) informa che nel corrente mese di luglio ha avviato presso le Unità Organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione (PA) e gli Uffici Postali di Poste San Marino S.p.A. un nuovo ciclo di “Monitoraggio della qualità dei servizi e sulle innovazioni telematiche nell’Amministrazione percepite dai cittadini”. Le periodiche azioni di monitoraggio rientrano, infatti, tra le attività di ascolto cui la Pubblica Amministrazione è tenuta nel processo di miglioramento dei rapporti con l’utenza, di potenziamento dell’azione partecipativa dei cittadini, di crescita continua e di adeguamento ai veloci mutamenti sociali, economici, culturali in atto. Il monitoraggio sarà effettuato tramite un questionario con il quale si richiede all’utenza un parere sui servizi dell’Amministrazione.

Il questionario attraverso una serie di semplici domande, è volto, in particolare, ad acquisire:

- informazioni aggiornate rispetto al precedente monitoraggio in ordine al comportamento degli operatori/dipendenti pubblici, ai tempi ed alla qualità dell’azione amministrativa;

- indicazioni sul grado di soddisfazione dei cittadini relativamente ad innovazioni già introdotte o che potrebbero essere implementate, con particolare riferimento all’uso di strumenti informatici ed alla comunicazione in via telematica.

Il questionario è compilabile sia in formato cartaceo direttamente presso gli uffici sia tramite modulo elettronico compilabile tramite il Portale Internet della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm), Sezione “Modulistica e segnalazioni”, Sottosezione “Reclami e Suggerimenti”.

E’ stata, inoltre, impostata una proficua collaborazione con le Giunte di Castello presso le quali sarà, altresì, possibile acquisire e depositare il questionario anche nell’ambito dei periodici incontri e ricevimenti di cittadini e residenti del Castello. La raccolta dei dati avverrà in forma aggregata e la durata della somministrazione del questionario sarà di tre mesi cui seguiranno le seguenti fasi:

a) analisi dei risultati;

b) presentazione degli esiti del monitoraggio;

c) confronto con i Dirigenti interessati per la definizione di eventuali misure per il miglioramento dell’attività;

d) attuazione degli interventi di miglioramento dei servizi;

e) avvio di un nuovo ciclo di citizen satisfaction con l’elaborazione e somministrazione di nuovi questionari.

Affinché il monitoraggio dia risultati apprezzabili è necessaria l’adesione al progetto e l’attiva partecipazione di tutti gli utenti, operatori economici e non. E’, infatti, importante che l’utenza compili il questionario, quale strumento per contribuire al processo di innovazione e qualificazione dell’Amministrazione sammarinese. Preme, infine, sottolineare che, oltre a garantire l’anonimato, la raccolta dei dati in forma aggregata non consentirà di risalire all’utente-compilatore. Saranno evitate, così, personalizzazioni, dato che l’interesse dell’Amministrazione è unicamente quello di ottimizzare la risposta all’utenza. La DGFP coglie l’occasione per ringraziare i cittadini, residenti ed operatori economici per la collaborazione che vorranno prestare per il proficuo esito dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

