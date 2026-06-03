Mons. Fisichella ricevuto dai Capitani Reggenti: San Marino punta sul turismo dei cammini e dei pellegrinaggi

Una giornata di particolare significato per la Repubblica di San Marino, all’insegna della spiritualità, e della valorizzazione delle tradizioni identitarie. Questa mattina gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto in Udienza S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ospite al Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”, con una lectio magistralis dal titolo “Il turismo religioso, contemplazione della bellezza”, Presenti il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, S.E. Mons. Domenico Beneventi, l’Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, il Direttore Dipartimento Turismo e Commissario Generale per Expo 2025 Osaka Filippo Francini, il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici. Nel corso dell’incontro i Capi di Stato hanno espresso vivo apprezzamento per la presenza di Mons. Fisichella in Repubblica per il contributo offerto al dibattito internazionale sul turismo spirituale, sottolineando come San Marino, nella propria storia millenaria e nella propria vocazione all’accoglienza, riconosca nei cammini e nei pellegrinaggi un importante strumento di dialogo tra popoli, culture e generazioni. Occasioni come questa rafforzano il ruolo della Repubblica di San Marino in uno dei suoi principi identitari, quale luogo di incontro, riflessione e valorizzazione dei principi umani e spirituali che legano le comunità. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha evidenziato come il turismo dei cammini e dei pellegrinaggi rappresenti oggi una straordinaria opportunità di sviluppo sostenibile e di promozione internazionale per San Marino. In tale contesto si colloca anche la ricorrenza del centenario (1926–2026) dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede. Nella prima parte della mattina si è svolta una Solenne Celebrazione Eucaristica in onore di San Quirino alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, presieduta da: S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro. In seguito, presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Repubblica di San Marino e l’Associazione Nazionale Città dei Presepi. L’accordo, firmato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati e dalla Presidente dell’Associazione Dott.ssa Simona Rossetti, ha visto la partecipazione dei Comuni toscani di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Signa, Limite e Capraia, Casciana Terme-Lari, Montaione, Montopoli in Val d’Arno, Palaia e San Giovanni Valdarno, rappresentati dai rispettivi sindaci o delegati, nonché del Castello di Montegiardino rappresentato dal Capitano di Castello Giacomo Rinaldi. L’intesa mira a rafforzare la collaborazione istituzionale e culturale nella valorizzazione delle tradizioni, dei presepi artistici e dei percorsi legati al turismo spirituale e identitario, promuovendo iniziative condivise e nuove opportunità di attrazione turistica e culturale.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







