Mons. Negri presto riposerà nella cripta del Duomo di San Leo L'annuncio dato stamattina al convegno in svolgimento al Teatro Nuovo di Dogana

La salma di mons. Luigi Negri sarà presto traslata nella cripta del Duomo di San Leo: lo ha annunciato mons. Elio Ciccioni, della Diocesi di San Marino - Montefeltro, intervenendo con un saluto al convegno in onore del presule, in svolgimento oggi al Teatro Nuovo di Dogana. Mons. Ciccioni, che è stato Vicario diocesano del vescovo Negri durante gli otto anni e mezzo del suo ministero episcopale, ha ricordato di lui "la fedeltà al depositum fidei; era paterno con i sacerdoti e i fedeli ma non ammetteva scorciatoie sulla dottrina, sulla fede; per lui la fede, vissuta e testimoniata, doveva diventare cultura". "Nel primo testamento - ha rivelato Ciccioni - mons. Negri disponeva di essere sepolto nel Duomo di San Leo. Ora la sua salma sarà traslata da Vignate - la località del milanese dove si trova la sepoltura provvisoria, ndr - nella cripta del Duomo di San Leo. Evento che si verificherà, speriamo, a breve", ha concluso. L'iniziativa è nata dal Centro Internazionale Giovanni Paolo II che in stretto dialogo con la Diocesi ha sostenuto e ha favorito il necessario iter. San Leo è un luogo molto caro a Luigi Negri, che fin dall'età giovanile, seguendo don Luigi Giussani e la "Gioventù Studentesca", vi veniva per le processioni della Via Crucis del Venerdì Santo. La sede della sepoltura definitiva di Negri simboleggerà, inoltre, il suo attaccamento alla Diocesi di San Marino - Montefeltro: "il primo amore non si scorda mai", confidava amichevolmente Negri dopo aver obbedito a Papa Benedetto XVI che lo aveva voluto Arcivescovo di Ferrara - Comacchio. "Quanto amore ha avuto per questo territorio e soprattutto per questo popolo, un amore corrisposto", ha ricordato stamattina Marco Ferrini, aprendo come organizzatore il convegno "Fede Ragione Missione" in onore di mons. Negri "uomo di fede e maestro di cultura". Nella mattinata sono intervenuti al convegno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Card. Gerhard Ludwig Muller, Prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, il prof. Rocco Buttiglione della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Nel pomeriggio parleranno l'Arcivescovo emerito di Trieste mons. Crepaldi, la Badessa emerita di Valserena Madre Monica Della Volpe, il professore dell'Università di Urbino Marco Cangiotti. Moderatore del convegno il giornalista Rodolfo Casadei. Molte le autorità sammarinesi e italiane, sia laiche che ecclesiastiche, partecipanti al convegno, fra le quali ricordiamo il Segretario di Stato all'Industria Righi, il Segretario di Stato al Lavoro Lonfernini, l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Mercuri, il Prefetto di Rimini dott.ssa Padovano, il Vescovo di San Marino-Montefeltro mons. Turazzi, il Vescovo di Rimini mons. Anselmi.

