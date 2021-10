Montanari riconfermato al vertice della Cdls

Un lungo applauso ha sottolineato la riconferma a Segretario Generale di Gianluca Montanari. Riconferma arrivata stamattina, venerdì 29 ottobre, dai 21 membri del nuovo Consiglio Confederale uscito dal 16° congresso. “Il propositivo, appassionato e intenso dibattito che ha contraddistinto il nostro percorso congressuale - commenta il neo-segretario - mi dà forza ed energia per affrontare i non facili impegni che abbiamo davanti”. All’apertura della riunione il Presidente del 16° Congresso Confederale, Marco Tura, ha tracciato una sintesi del percorso congressuale confederale e delle federazioni. Ad iniziare dalle Tesi Congressuali “articolate e dense di proposte e spunti di riflessione”, per proseguire con i moltissimi interventi delle delegate e dei delegati, per terminare con le mozioni finali che hanno toccato temi legati all’attualità e di prospettiva. Sottolineato anche l’ingresso nel Consiglio Confederale di 6 nuovi membri, “a dimostrazione concreta del continuo rinnovamento della CDLS”. I lavori del nuovo parlamentino della CDLS hanno seguito un doppio binario: la designazione del nuovo vertice, segretario generale, segretari generali aggiunti e segreteria confederale, e una prima definizione degli impegni programmatici scaturiti dalle giornate congressuali, con al primo posto il rinnovo dei contratti scaduti e la creazione di un nuovo fondo servizi sociali per anziani soli e famiglie in difficoltà. “Non è più accettabile avere migliaia di lavoratori con il contratto scaduto - afferma il segretario Montanari - e un blocco normativo e retributivo che in alcuni comparti dura da oltre dieci anni. Con il Pil che torna a crescere e il ritorno dell’inflazione l’apertura dei tavoli di trattativa è per noi urgente ed imprescindibile”. Il progetto di un fondo a supporto degli anziani in difficoltà “è una proposta che non intende sostituire, bensì affiancare, il welfare pubblico, rafforzandolo in modo mirato a sostegno delle spese di pensionati in conclamata difficoltà economica”. Nell’orizzonte programmatico messo nero su bianco nella mozione congressuale si sottolinea anche l’urgenza di portare a termine l’accordo di associazione con l’Unione Europea e la definizione di un “Progetto-Paese” che tracci le linee di sviluppo economico e affronti il tema delle riforme strutturali. “Dobbiamo iniziare a progettare il futuro della nostra Repubblica - spiega il segretario CDLS - e per questo c’è la necessità di mettere in campo immediatamente una ‘cabina di regia’ capace di connettere e coordinare tutti i corpi intermedi della società, compresi Università, Camera di Commercio e Corpo Diplomatico”. Il Consiglio Confederale ha nominato i nuovi Segretari Generali aggiunti: Milena Frulli e Gianluigi Giardinieri; infine è stata nominata la nuova Segreteria Confederale che vede la presenza di Mirco Battazza quale Segretario amministrativo e di Nicola Canti e Paride Neri quali Segretari confederali.

cs Cdls