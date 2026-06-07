Montebelluna, Valdobbiadene, Serravalle e Tivoli insieme nel ricordo di “Little Tony"

Sono proseguiti ieri a Montebelluna, gli incontri tra i rappresentanti dei comuni di Montebelluna, Valdobbiadene, il Castello di Serravalle e Tivoli, coinvolti nel progetto legato al nome del nostro illustre concittadino Little Tony. A fare gli onori di casa il sindaco Adalberto Bordin insieme agli assessori Maria Bortoletto e Debora Varaschin, il collega di Valdobbiadene Luciano Fregonese, il consigliere della Giunta di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, ed in collegamento telefonico il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi. Il progetto ideato dalla Giunta di Castello di Serravalle con la collaborazione dell’imprenditore e amico fraterno di Little Tony Roberto Valerio, è entrato nel vivo e anche l’incontro di ieri ne ha ribadito la bontà e la totale condivisione delle parti coinvolte. A settembre a Serravalle si procederà quindi alla firma congiunta del protocollo d’intesa e del patto di amicizia e collaborazione che darà formalmente inizio a questo sodalizio che a rotazione vedrà i 4 comuni coinvolti alternarsi nell’organizzazione di eventi musicali, culturali, artistici intitolati al grande cantante e musicista Little Tony. “Unire le forze mossi dalla comune affezione per il grande cantante” è sembrato da subito il modo più efficace per ricordarne concretamente e operativamente l’energia e lo spessore umano, attraverso un percorso che possa valorizzare contestualmente anche i territori e le risorse umane di queste 4 realtà che hanno deciso di affrontare insieme questo stimolante cammino. Appuntamento quindi per tutti a Serravalle in un settembre che vedrà anche l’inaugurazione della mostra fotografica permanente dedicata all’artista sammarinese nell’ auditorium che porta il suo nome; Antonio Ciacci per Tutti semplicemente “Little Tony“.

Comunicato stampa







