Montecarlo, Mara Verbena firma con i fiori matrimonio nella cattedrale di Montecarlo Vetrina internazionale per il wedding floral design di Fior di Verbena, da quarant’anni l’atelier della composizione floreale del Titano che realizza bouquet e allestimenti in una cerimonia nunziale anche nel principato di Monaco.

Montecarlo, Mara Verbena firma con i fiori matrimonio nella cattedrale di Montecarlo.

Dal Titano a Montecarlo per rendere ancora più bello ed emozionante uno dei momenti più importanti nella vita delle persone: il matrimonio. Ed è stata la floral designer sammarinese Mara Verbena a realizzare bouquet e arredi della Chiesa dell’Immacolata Concezione, cattedrale del principato di Monaco, per lo sposalizio di due giovani italo-monegaschi Valentina e Cristian. Altare e navata centrale decorate con composizioni di agapantus, rose, lisiantus, ortensie e i ritrovati e nuovamente apprezzati gladioli bianchi, completati da tonalità di verdi di foglie di eucalipto. “Le distanze non ci hanno fermato. Abbiamo fatto base operativa al mercato dei fiori di Nizza, dove ho scelto fra fiori made in France, in Holland e naturalmente made in italy. Così ha potuto realizzare composizioni adatte allo stile della Cattedrale monegasca- spiega Mara Verbena - Una parte consistente dell’impegno del mio atelier verde, Fior di Verbena è da sempre seguire eventi e cerimonie, renderli più affascinanti e di successo con le nostre composizioni. La facciamo da quarant’anni, ho iniziato questa professione nel 1983 e non ci limitiamo a San Marino e alla Romagna, ma operiamo in tutta Italia e anche all’estero”. “C’è un fatto che mi rende felice e non solo professionalmente. Abbiamo seguito il primo matrimonio di coppie del nostro territorio o di altri luoghi, che a distanza di vent’anni hanno portato a Fior di Verbena la figlia o il figlio, per la loro cerimonia nuziale. In questo modo, abbiamo costruito rapporti di stima e fiducia con tante persone, che hanno posto le basi come per cerimonie come quella appena accaduta Montecarlo”, conclude Mara Verbena. Del resto l’esperienza di Mara Verbena nasce dall’avere curato decori e arredi floreali di eventi, cerimoni e manifestazioni di alto profilo anche nella Repubblica della Libertà. Tra questi, le visite ufficiali a San Marino di Papa Benedetto XVI (2011) e del Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano (2014).

c.s. Fior di Verbena

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: