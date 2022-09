Montefeltro Green Festival. A Verucchio "parla" di acqua Terzo appuntamento di avvicinamento al Montefeltro Green Festival. A Verucchio una mostra fotografica sul tema dell’acqua.

Terzo appuntamento per Oltrefestival, percorso di avvicinamento al Montefeltro Green Festival che si terrà il 24 e il 25 settembre a Novafeltria. Sabato 10 settembre alle ore 17,30 presso la Sala Magnani a Verucchio saranno in mostra le immagini del fotografo Sammarinese Giorgio Busignani con il progetto SENZACQUA. La mostra a cura degli Archivi Sostenibili del San Marino Montefeltro Green Festival, racconta in maniera lirica e al tempo stesso spettrale di un ecosistema fluviale quando viene privato del suo elemento fondamentale, l'acqua. Il soggetto è il Marecchia ripreso nelle stagioni secche, ma per il curatore degli Archivi Sostenibili e ideatore del festival Gabriele Geminiani,l’esposizione va vista in una dimensione simbolica e comunicativa assoluta, un chiaro monito a prenderci cura del pianeta Terra e dei cicli dell’acqua. La mostra è stata esportata lo scorso novembre, su richiesta dell'amministrazione comunale bresciana, al Festival della Pace di Brescia all'interno di un bunker rifugio della Seconda Guerra Mondiale. Quella dell'arte quale strumento di informazione e comunicazione, è una direttrice portante sulla quale il festival investe molte delle sue energie. La mostra è realizzata in collaborazione con il comune di Verucchio e sarà visitabile nella galleria di Sala Magnani fino al 30 settembre, per poi trasferirsi nei locali della stessa Rocca di Verucchio. Martedì 13 settembre a Mulino Sapignoli a Poggio Berni, quarto appuntamento alle ore 21,00 con la presentazione del libro "Diario di una eco-apprendista" di Miriana Greggi. L'evento sarà in presenza dell'artista e con l'esposizione delle relative tavole originali presenti nel libro.

c.s. Montefeltro Green Festival

