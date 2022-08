Montefeltro Green Festival atto secondo Secondo appuntamento di avvicinamento al Montefeltro Green Festival a Montecerignone

Montefeltro Green Festival atto secondo.

Domenica 7 agosto alle ore 18.00 il Montefeltro Green Festival toccherà i territori marchigiani del Montefeltro, inaugurando una mostra a Montecerignone, custode della bellissima rocca feretrana, Le diverse iniziative che precedono il Montefeltro Green Festival, che avrà luogo il 24 e 25 settembre a Novafeltria, prendono nome di Oltrefestival, e toccherà i comuni di Casteldelci, Montecerignone, Verucchio, Poggio Berni, Maiolo, Sogliano al Rubicone e San Marino. In mostra presso la chiesa di Santa Caterina una personale di Gabriele Geminiani da titolo “Mi riconosci”. Figura outsider, anche per la sua formazione, né fotografo né artista nel senso comune del termine, attratto dalla sottile 'mistica' del naturalista di vecchio stampo, Gabriele Geminiani ha elaborato una personale cifra narrativa servendosi dei mezzi espressivi e dei metodi scientifici che derivano dai suoi percorsi umani e professionali. Da anni va raccogliendo cose abbandonate, indugiando sull'aspetto psicologico che esse sanno evocare. Riflettere sull'uso estetico degli oggetti di scarto creando accostamenti materiali (i piccoli altari delle cose perdute) e la loro ripresa fotografica, significa anche avvicinarsi ad uno dei grandi temi dell'arte del Novecento. Perché il rifiuto, la spazzatura, il tradimento ecologico sono una costante del nostro secolo e dell'arte degli ultimi cento anni. Aspetti che riconducono a pieno titolo la mostra all’interno del circuito dell’ecofestival. Testo critico di Mario Turci, antropologo Direttore scientifico del Museo Ettore Guatelli. Alcune sue opere fanno parte degli Archivi Sostenibili, collezione permanente del festival con chiara valenza didattica custodita a Sogliano al Rubicone presso il Centro Internazionale per la pace Casa Sambi. La mostra resa possibile dal comune e dalla proloco di Monetecerignone, resterà aperta nei week end dal 7 al 21 agosto dalle 17,00 alle 20,00. Info al 3393290520

c.s. Montefeltro Green Festival

