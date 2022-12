Montefeltro Green Festival strizza l’occhio a Basito

Domenica performativa al Bar Lento fra arte, musica e parola con la regia degli artisti di Basito. Sotto l'occhio vigile del Green Festival.

È capitato che più artisti riminesi conosciuti e affermati, capitanati da Massimo Modula, si siano ritrovati domenica scorsa al Bar Lento di Rimini a realizzare dal vivo una serie di interventi grafico-pittorici, in un sottofondo di improvvisazione musicale. Risultato: un’atmosfera da petit Montmartre romagnola che ha raccolto il favore e la curiosità dei presenti.

Si tratta di Massimo Modula, Kipp Chiara Fanelli, Samuele Grassi, Roberto Balestracci, Sabrina Foschini, Marica Maggiotti, Raymond Solfanelli, Antonella Piroli, Reg Mastice, Ilarius Ilaria Falcon, Riccardo Maneglia e Sergio Algozzino che ormai da diversi anni hanno dato vita a un collettivo vero e proprio dallo stuporoso nome di “Basito”.

L'iniziativa non è sfuggita al San Marino e Montefeltro Green Festival che dell'arte e della creatività ha sempre fatto la propria cifra narrativa e comunicativa.

E così ideatore del festival Gabriele Geminiani ha invitato il team di artisti ad interagire nella modalità a loro più consona, con la prossima edizione del Festival che avrà come tema - i fiumi - e in particolare prenderà il Marecchia come modello di riferimento.

L’invito è proprio quello di immergersi a contatto di quell'elemento naturale, ancestrale e di comunità che è il fiume, per ricavarne impressioni e suggestioni che si vadano a sublimare su carta, tela o attraverso altre modalità espressive, nessuna esclusa. In attesa di una risposta a tale riguardo, “l’esperimento” di domenica si può dichiarare sicuramente riuscito.

