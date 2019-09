Montegiardino, cresce ancora il successo di “Artisti in Casa”

L’edizione 2019 di “Artisti in Casa” supera i confini di Titano e Romagna. Molti dei 1.200 spettatori tra adulti e bambini arrivati nel pomeriggio di sabato (14 settembre) a Montegiardino, erano in viaggio da Marche, Ancona, e dal cuore dell’Emilia Romagna: Bologna. Tra loro moltissime le famiglie, anche con figli under 3 anni, che hanno letteralmente preso d’assalto il servizio dove si sostituiva il passeggino con un marsupio, in modo da portare con se i più piccoli, tra i 25 eventi live in programma nella manifestazione. “Molto bello vedere crescere il festival anche in questa nona edizione. È un evento sempre più conosciuto e apprezzato. La sua microdimensione, palcoscenici nelle case degli abitanti del borgo medioevale, si dimostra una formula premiata anche da chi ci sceglie arrivando da lontano – spiega Marta Fabbri, presidente “Associazione Artisti in Casa” – la qualità del cartellone e degli artisti e del lavoro fatto dal direttore artistico, Antonio Ramberti, sono piaciuti. In particolare, il bellissimo e coinvolgente spettacolo finale che ha fatto ballare tutti, sul terrazzo più suggestivo di una Montegiardino mai così affollata. Chi non c’era può guardare la gallery sulla pagina ufficiale facebook di Artisti in Casa creata con le foto degli amici del Club Fotografico Sammarinese che ringraziamo assieme ai fotografi Andrea Gennari, Antonella Beschi, Daniela Moroni, Gionata Santi, Marinita Costa e Giacomo Lonfernini. L’appuntamento è già per il secondo sabato di settembre del 2020. Magari, con il nostro Castello trasformato nel primo albergo diffuso di San Marino”.