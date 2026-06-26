Montegiardino e Fossombrone rinnovano il Patto di Amicizia nel segno della storia e della comuna identità

Domani, sabato 27 giugno, alle ore 18.00, nella Sala della Corte Bassa di Fossombrone, si svolgerà la cerimonia di firma del Patto di Amicizia tra la Città di Fossombrone e il Castello di Montegiardino, un momento dal forte valore simbolico che vuole celebrare uno dei passaggi più significativi della storia della Repubblica di San Marino. A sottoscrivere il Patto saranno il Sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni, e il Capitano di Castello di Montegiardino, Giacomo Rinaldi, sarà presente un rappresentante della Segreteria di Stato per il Turismo. L'iniziativa si inserisce nel solco delle celebrazioni dell'anniversario del Patto di Fossombrone, culminato con la Bolla del 27 giugno 1463 attraverso la quale Papa Pio II confermò l'annessione a San Marino dei Castelli di Fiorentino, Montegiardino e Serravalle, cui si aggiunse successivamente Faetano. Un evento che determinò l'attuale configurazione territoriale della Repubblica di San Marino, raddoppiandone l'estensione. La giornata sarà arricchita dalla partecipazione di una delegazione della Giunta di Castello di Montegiardino, accompagnata dai gruppi storici Lunghi Archi, Arti e Mestieri, e da Artisti in casa. A completare il corollario celebrativo, l'intervento dello storico Verter Casali, che proporrà una lezione dedicata al contesto storico e al significato dei Patti di Fossombrone, ripercorrendo le vicende che portarono, nel settembre 1462, alla stipula dell'accordo tra la Comunità sammarinese e il Cardinale di Teano, Legato Pontificio, poi ratificato da Papa Pio II.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: "Questa cerimonia rappresenta più di una commemorazione storica: è un'occasione per riaffermare il valore delle nostre radici e dei rapporti di amicizia che ancora oggi uniscono i territori attraverso la comune memoria. Un evento che narra e celebra l'identità autentica di San Marino e un ponte per rafforzare legami e costruire nuove opportunità di collaborazione turistica, con realtà che condividono il nostro patrimonio storico. Il Patto di Amicizia tra Fossombrone e Montegiardino, con i quali mi congratulo per l’iniziativa, è un ponte tra passato e futuro, che valorizza una pagina fondamentale della nostra storia e rafforza i legami tra comunità vicine, consolidando rapporti valorizzando una memoria storica che continua ancora oggi a rappresentare un elemento identitario per entrambe le comunità”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







