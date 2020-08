Montegiardino e TimeToBeCareful, il Festival di Microspettacoli più piccolo, divertente e sicuro del mondo A San Marino si rinnova, per il decimo anno consecutivo, l’appuntamento con il Microfestival di arte popolare e di strada, poesia, teatro, alternative e indie music.

Montegiardino e TimeToBeCareful, il Festival di Microspettacoli più piccolo, divertente e sicuro del mondo.

A San Marino c’è il festival più piccolo del mondo. Si chiama Artisti in Casa. Da 10 anni trasforma le abitazioni dei mille abitanti del borgo di Montegiardino, i loro salotti, balconi, cucine, cortili e giardini, in palcoscenici dove il pubblico segue a brevissima distanza musicisti, attori, poeti e artisti di strada. Una formula unica di arte diffusa e popolare, nella cornice di un castello e di un borgo medioevale di antica origine romana, aggrappato sulle pendici del monte Titano ed entrato a fare parte della Repubblica della Libertà già nel milleseicento. E, nella sua decima edizione, Artisti in casa non si arrende di fronte all’estate post lockdown. Sceglie di affrontare la sfida di una realtà imprevedibile e difficile, di offrire e garantire prevenzione, distanziamento tra persone, senza rimandare il suo appuntamento annuale con musica, poesia e teatro. Lo fa con una forma inevitabilmente diversa dal passato e in piena sicurezza. Nella serata del prossimo undici settembre (ore 21.00) le esibizioni dei 10 artisti presenti in cartellone si svolgeranno su un vero palcoscenico, allestito nella piazza centrale di Montegiardino e non, come da tradizione, nelle case dei degli abitanti del piccolo centro storico. Per il pubblico solo posti a sedere e distanziati, accesso seguito dallo staff organizzativo dell’Associazione Artisti in Casa e dagli abitanti del borgo, con colonnine e dispenser per gel igienizzanti TimeToBecareful, a libera disposizione di tutti i partecipanti. A far parte del cartellone di questa “edizione speciale 2020”, lo storico direttore artistico del Festival, Antonio Ramberti (insieme a Daniele Maggioli è l’altra metà del duo di cantautorato illogico Duo Bucolico) ha chiamato 10 tra artisti ed ensamble: Guido Catalano, Roberto Mercadini, Duo Bucolico, Vincenzo Vasi, Lucio Leoni, Giacomo Toni, Pepa Lopez, Crista, Teatro Patalò, Aronne Dell’oro. Lo show sarà un viaggio tra poesia e scrittura, interpretazioni teatrali, jazz, pop, folk, indie, alternative rock e comicità. “Il mondo dello spettacolo è forse quello che ha pagato il prezzo più alto dopo il lockdown per la necessità di mantenere il distanziamento sociale. Poi Artisti in casa è un evento che nella prossimità e vicinanza tra artisti e persone ha la sua ragione d’essere – spiega Antonio Ramberti, direttore artistico della manifestazione – ma ci è sembrato giusto mandare un segnale di rilancio, di ripresa per dimostrazione come si possa stare bene insieme anche in questa nuova e sconosciuta condizione. È una special edition che si trasferisce su un palcoscenico più tradizionale, in grado però di offrire gli stessi contenuti, le stesse forme teatrali e musicali che ci contraddistinguono da dieci anni a questa parte. Certo il programma è più corto, non ci saranno stand gastronomici, ma questo era veramente inevitabile”. Concetti ripresi e approfonditi da Marta Fabbri, presidente dell’Associazione Artisti in Casa: “Ci siamo confrontati con la Giunta di Castello, con i cittadini di Montegiardino e con Antonio Ramberti e ci è sembrato giusto accettare la sfida che la realtà di quest’estate ci ha messo di fronte. Come Marlù Gioielli, io e le mie sorelle Morena e Monica, abbiamo collaborato negli ultimi due mesi alla realizzazione di show e spettacoli a Cattolica, a San Marino, nella Marche. Abbiamo visto com’è possibile coniugare prevenzione con divertimento e incontro con gli altri. Bisogna farlo con attenzione, rispetto per gli altri e per sé stessi. Per questo anche ad Artisti in Casa, il nostro nuovo marchio/messaggio e linea di prodotti TimeToBeCareful, ci offrirà gli strumenti per farlo”. Il Microfestival si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per il Turismo e della Giunta di Castello di Montegiardino. Ingresso Festival: 10 euro a persona

c.s. Artisti in Casa

I più letti della settimana: