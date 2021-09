Montegiardino, l'arte scende in cortile per l’11^ edizione di “Artisti in Casa” e fa sold out

Balconi, cortili e portoni, diventano palcoscenici per i 20 show di “Artisti in Casa” 2021. In 500 arrivano a Montegiardino (RSM) perseguire l’undicesima edizione del festival più piccolo del mondo.

“Artisti in Casa”, il microfestival di spettacoli, musica, indie rock, folk and psych, cantautorato, teatro, installazioni fotografiche, performance circensi, trasforma ogni anno il borgo medioevale di Montegiardino in uno straordinario palcoscenico storico e architettonico. È accaduto anche ieri (domenica 12 settembre) durante la sua undicesima edizione. Performer, band, attori, burattinai, hanno trasformato, piazzette, portoni e le strette vie del borgo, in luoghi magici in cui sognare.

Una scelta ampiamente premiata dal pubblico. Biglietti sold out, con “Artisti in Casa” che ha accolto 500 spettatori: limite massimo consentito dal necessario distanziamento tra i posti a sedere messi a disposizione dagli organizzatori.

Apertura dell’evento nel pomeriggio con moltissimi bambini e i loro familiari. Standing ovation e prima assoluta a San Marino per le marionette di Remo Di Filippo, in partenza oggi per il suo nuovo tour in Grecia. Applausi condivisi anche con Alessia Canducci con i suoi racconti imperdibili e il clown internazionale Ottopanzer.

In serata gran finale con il direttore artistico dell’evento, Antonio Rambaldi, trasformatosi in novello “pifferaio di Montegiardino”. Ha raccolto tra strade e cortili il pubblico di “Artisti in Casa”, e lo ha guidato nel parco Le Stradelle per assistere al concerto-performance del neonato gruppo dei Supermen (Camillas + Duo Bucolico + Tonino3000), che hanno presentato un apprezzato e applaudito mix di brani inediti, suoni, espressioni teatrali e monologhi.

Piena la soddisfazione degli organizzatori dell’evento: “Anche quest’anno abbiamo dovuto rinunciare ai salotti e alle cucine delle case di Montegiardino che da sempre ospitano le nostre performance trasformando il nostro festival in Artisti Fuori Casa. Ccrtili e balconi sono riusciti a mantenere vicini ma sicuri, pubblico e artisti. Ci siamo riusciti grazie alla preziosa collaborazione della Giunta di Castello di Montegiardino, del Capitano di Castello Rinaldo Giacomo, di Marlù. Infine, un grazie ormai tradizionale al Club Fotografico Sammarinese, che anche quest’anno ha raccontato con gli scatti dei suoi membri ogni momento di Artisti in Casa”.



I protagonisti di “Artisti in Casa” 2021

Denise Battaglia, Duo Baguette, Cemento Atlantico, Alessia Canducci, Chiara Cantagalli, Crista, Di Filippo Marionette, DFunktrop, Free Shots, Man Y Miguel, Daniele Maggioli, Otto Panzer, Topazio Perlini, Tonino3000, Giacomo Toni, Jodypinge, Andrea Soleri, Supermen, Davide Tura, Tizio.

