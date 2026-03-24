Montegiardino: la "Piazza dei Bambini" nasce dall'unione tra cittadini e Giunta. Un’Istanza d'Arengo per restituire il cuore del Castello alla comunità.

Il Castello di Montegiardino si mobilita per il proprio futuro. È stata presentata l’ Istanza d'Arengo, denominata "Montegiardino – La Piazza dei Bambini", un progetto ambizioso e profondamente sentito che mira a trasformare il centro storico da semplice area di transito e sosta in un vero e proprio luogo di aggregazione, sicurezza e bellezza. L'iniziativa non è solo un documento amministrativo, ma il frutto di una straordinaria collaborazione tra la cittadinanza e la Giunta di Castello di Montegiardino. Attraverso un percorso di ascolto e confronto, residenti e istituzioni locali hanno lavorato fianco a fianco per tradurre una necessità comune in una proposta concreta. La Giunta ha sostenuto con convinzione l'impegno dei cittadini, riconoscendo nell'istanza la sintesi perfetta tra il desiderio di vivibilità delle famiglie e le esigenze logistiche del Castello. L'obiettivo centrale è la riappropriazione degli spazi pubblici. La piazza di Montegiardino, gioiello architettonico della Repubblica, soffre oggi la pressione della sosta veicolare. L'Istanza chiede l'attuazione di quanto già previsto dagli organismi competenti (Delibera CPT del 9 luglio 2020), la realizzazione urgente di un'area parcheggio strategica per i residenti, che permetta la contestuale pedonalizzazione del centro. "Vogliamo che la piazza torni a essere il salotto del Castello," dichiarano i promotori, "un luogo dove i bambini possano giocare in sicurezza, dove le generazioni si incontrino e dove la bellezza del nostro patrimonio sia valorizzata, non nascosta dalle lamiere. Una piazza più vivibile significa un Castello più vivo." La pedonalizzazione della piazza non è un intervento isolato, ma il primo e simbolico passo di un progetto di rigenerazione urbana più ampio e organico, già delineato nei piani di sviluppo del Castello. La visione complessiva prevede la progressiva pedonalizzazione dell'intero centro storico, integrata con la creazione di un sistema di connessioni sicure e fruibili che colleghi la piazza al polo scolastico, al Parco Le Stradelle e alle altre infrastrutture previste dalla pianificazione territoriale. Un disegno che punta a costruire un vero e proprio asse civico e verde cuore pulsante della vita comunitaria dove il plesso scolastico, il parco e il centro storico diventino un unico polo di vita, educazione e socialità, accessibile a piedi in totale sicurezza da ogni angolo del Castello. Un modello di sviluppo sostenibile che guarda alle migliori esperienze europee di riqualificazione dei borghi storici, mettendo al centro le persone, e in particolare i più giovani. La scelta dello strumento dell'Istanza d'Arengo riveste un significato profondo. In un'epoca di distacco tra istituzioni e società civile, Montegiardino riafferma il valore di questo antico e nobile istituto della democrazia sammarinese. L'Istanza d'Arengo permette al cittadino di farsi legislatore per un giorno, portando le istanze del quotidiano direttamente all'attenzione della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale. È l'espressione più pura della cittadinanza attiva, un ponte diretto che trasforma un bisogno locale in una priorità nazionale. Con questo comunicato, la Giunta di Castello e i cittadini firmatari auspicano che il Governo e gli organismi competenti accolgano con solerzia questa richiesta. Non si tratta solo di un intervento urbanistico, ma di un investimento sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei percorsi pedonali che collegano scuole, servizi e centro storico. Ogni passo verso la pedonalizzazione è un passo verso un Castello più sicuro, più bello e più coeso. Montegiardino è pronta a cambiare volto, partendo dal sorriso dei suoi bambini e dalla forza di una comunità che sa guardare lontano, insieme.

c.s. Giunta di Castello di Montegiardino









